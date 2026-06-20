Mundial 2026: ¡Preocupación total! Brasil enciende las alarmas por Raphinha

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La Selección Brasileña de Fútbol atraviesa un momento de incertidumbre tras confirmarse una baja sensible en su esquema táctico. A través de un comunicado oficial, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó sobre el estado físico de Raphinha, quien se retiró con molestias en el último partido ante Haití.

Los estudios realizados al atacante durante la jornada han arrojado resultados negativos para el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti. La nota de prensa de la CBF señala lo siguiente:

"El jugador Raphinha se sometió este sábado a un estudio por imágenes que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El futbolista seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de lograr su recuperación y regreso a la actividad en el menor tiempo posible".

Duro golpe para Ancelotti

Raphinha se había consolidado como una pieza fundamental en el sistema ofensivo del estratega italiano, aportando desequilibrio y profundidad en las bandas. Su ausencia no solo altera los planes de juego de Brasil para los próximos compromisos, sino que genera preocupación sobre el tiempo estimado de baja.

Si bien la federación mantiene la cautela y no ha descartado al jugador de forma definitiva, los plazos de recuperación para este tipo de lesiones musculares suelen ser complejos en el marco de un torneo de corta duración como la Copa del Mundo.

El jugador ha iniciado ya un tratamiento de fisioterapia de alta intensidad, bajo la supervisión directa de los especialistas de la "Canarinha".

El cuerpo médico del equipo brasileño evaluará diariamente la evolución del jugador, mientras que la afición y el cuerpo técnico aguardan con expectativa cualquier señal positiva que permita al extremo retomar la actividad antes de que finalice la participación de Brasil en el torneo.