Mundial 2026: Marruecos hace méritos para ser la mejor selección africana de la historia

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Lo de la selección de Marruecos no es mera casualidad. En 2022, hicieron historia en contra de muchos pronósticos, al convertirse en la primera selección africana en la historia en llegar hasta las semifinales de una Copa del Mundo, luego de eliminar en octavos a España y en cuartos a Portugal. Desde entonces, el crecimiento no para.

El combinado marroquí, con una muy buena camada de jugadores a su disposición, se ha afianzado como la selección más potente actualmente en África, y en este inicio de la Copa Mundial de 2026 lo han reafirmado. Iniciaron con un meritorio empate ante Brasil, y continuaron con un triunfo sólido ante Escocia, para meter pie y medio en dieciseisavos de final.

Además de estos resultados sólidos e impresionantes dentro del propio torneo, la selección de Marruecos también ha hecho historia dentro del Ranking Mundial de la FIFA, al conseguir nada más y nada menos que la mejor ubicación histórica para una selección del continente africano.

Marruecos hace historia

Y es que, según la más reciente actualización del Ranking FIFA, Marruecos es actualmente la sexta mejor selección del mundo, siendo esta la ubicación más alta conseguida por una selección africana en toda la historia, lo que demuestra el poderío que tiene este equipo.

Si revisamos el listado, podremos notar que las únicas selecciones que están por encima de los marroquíes son todas campeonas del mundo en algún momento: Argentina, Francia, España, Inglaterra y Brasil.

Sin duda, la evolución que ha tenido Marruecos es realmente notable, y si bien es un equipo que no está plagado de estrellas mundiales, sí es un colectivo sumamente fuerte, que puede aspirar a competirle de tú a tú a cualquier otro país en la presente Copa del Mundo.