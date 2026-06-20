COPA MUNDIAL DE FÚTBOL

Mundial 2026: Estos son los equipos con más expulsiones que goles

Varios equipos ya están asegurando sus cupos para la siguiente ronda de la Copa del Mundo

Por

Carlos Mora
Sabado, 20 de junio de 2026 a las 02:05 pm
Mundial 2026: Estos son los equipos con más expulsiones que goles
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Dos selecciones han acaparado las miradas por una cifra negativa que refleja las dificultades disciplinarias que han marcado su inicio en el torneo: Qatar y Sudáfrica. Ambos combinados nacionales han recibido más tarjetas rojas que goles convertidos en sus dos presentaciones iniciales.

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El balance estadístico de ambos equipos tras dos partidos disputados es el mismo, un único gol a favor frente a dos futbolistas expulsados por encuentro, lo que subraya un problema de gestión emocional y rigor defensivo en momentos críticos del juego.

La rigidez arbitral en esta edición de la Copa del Mundo ha sido una constante, y tanto cataríes como sudafricanos han sufrido las consecuencias directas de la mano dura de los colegiados.

Complejo escenario de Qatar y Sudáfrica

En el caso de Sudáfrica, tras el encuentro inaugural ante México, donde vieron las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane, el equipo ha mostrado una lucha constante por mantener la calma.

A pesar de rescatar un empate 1-1 en su segundo duelo ante Chequia, gracias a un agónico gol de Teboho Mokoena, la fragilidad disciplinaria sigue siendo el principal lastre en su camino hacia la siguiente ronda.

Por su parte, la selección catarí también enfrenta un escenario similar. Con dos jugadores expulsados en lo que va de competición (Homam Ahmed y Assim Madibo), el equipo ha visto comprometida su estabilidad táctica, logrando apenas perforar la red rival en una ocasión en 180 minutos de fútbol.

Mientras los cuerpos técnicos trabajan para ajustar la disciplina interna, el Mundial 2026 sigue consolidándose como uno de los torneos más rigurosos en cuanto a la aplicación de amonestaciones y expulsiones de los últimos años.

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