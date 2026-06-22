El respeto entre gigantes: Mbappé elogia a Messi durante el Mundial 2026

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Kylian Mbappé no titubea cuando se trata de reconocer la grandeza de sus colegas en la élite. Durante su participación en el Mundial 2026, el delantero francés fue consultado sobre quién es el mejor jugador del planeta. Fiel a su estilo, exaltó al actual capitán argentino.

"Lionel Messi, está claro. Es el mejor del mundo junto con Cristiano Ronaldo", sentenció con firmeza el atacante.

Una sana competencia goleadora

Mbappé debutó en este torneo con un doblete, mientras que el astro sudamericano brilló con un triplete. Al ser comparado, el francés reaccionó con total humildad ante la capacidad de su excompañero.

"Ya sabía que Leo iba a marcar, él siempre lo hace; yo voy por detrás de él", comentó sonriendo.

Añadió que su único objetivo es brillar en el campo y dejar los debates para la prensa.

Cien encuentros con la camiseta gala

A la par de sus elogios hacia Messi, el delantero vive un certamen de marcas personales históricas. En el próximo partido frente a Irak, el capitán francés alcanzará su centenar de apariciones con la selección nacional. "Cien es una cifra histórica y especial para mí, pero lo primordial es ganar para clasificar", aseguró. Además, con 58 dianas, ya superó a Olivier Giroud como máximo goleador de los Bleus.

Atractivo por la liga estadounidense

Finalmente, el jugador del Real Madrid dejó una puerta abierta respecto a su futuro a nivel de clubes. Reveló que David Beckham, copropietario del Inter Miami, lo ha invitado reiteradamente a unirse a la MLS. Aunque por ahora se concentra en el Mundial, admitió sentir gran afinidad por el estilo de vida norteamericano.