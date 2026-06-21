Mundial 2026: Así fue el duro pronóstico de Tim Howard sobre el futuro de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

A pesar del excelente inicio de la selección estadounidense en esta Copa del Mundo, el histórico portero Tim Howard no cree que puedan coronarse campeones. Durante la reciente emisión de su podcast Unfiltered Soccer, el exjugador fue tajante sobre las verdaderas posibilidades del equipo nacional.

"Tendrán que vencer a cuatro potencias mundiales seguidas: octavos, cuartos, semifinales y la final. Es literalmente imposible", sentenció.

Howard aseguró que, de manera inequívoca, el conjunto de las barras y las estrellas no logrará levantar el trofeo. Para conseguir la hazaña, explicó que tendrían que jugar el mejor partido de su historia en cuatro ocasiones consecutivas.

Aunque reconoció que sus palabras pueden sonar a locura frente a la euforia actual, destacó que esa es la cruda realidad del torneo.

Un arranque prometedor en fase de grupos

Las declaraciones del exguardameta contrastan fuertemente con el gran momento que vive el equipo en la cancha. El viernes pasado, Estados Unidos amarró el liderato del Grupo D luego de vencer con autoridad por 2-0 a la selección de Australia. Este resultado se combinó a la perfección con la derrota que sufrió Turquía frente a Paraguay en esa misma jornada.

El camino de la escuadra anfitriona en este torneo había comenzado de forma inmejorable con una contundente goleada de 4-1 contra el combinado paraguayo. Estas victorias han despertado una enorme ilusión en todo el país, que disfruta al máximo de la aventura mundialista. Sin embargo, la inminente fase de eliminación directa representará un desafío de una magnitud completamente diferente.

La voz de la experiencia en la portería

Las opiniones de Howard tienen un peso específico enorme dentro del entorno del fútbol estadounidense debido a su destacada trayectoria. Es el portero con más partidos internacionales en la historia de la selección masculina, sumando 121 apariciones entre 2002 y 2017. Además, representó a su país en las Copas del Mundo de 2006, 2010 y 2014.

Fue titular indiscutible en las justas mundialistas de Sudáfrica y Brasil, demostrando su gran nivel competitivo frente a la élite del fútbol. De hecho, en el torneo de 2014 impuso un récord histórico en los Mundiales al realizar 16 atajadas en los octavos de final contra Bélgica. Su profundo conocimiento de la máxima exigencia deportiva es lo que fundamenta su actual escepticismo.

El peso de la historia y el ranking

El equipo estadounidense llegó a este certamen ocupando el puesto número 17 en la clasificación mundial de la FIFA. A este dato se suma una pesada losa histórica: ningún país anfitrión ha logrado ganar la Copa del Mundo desde que Francia lo hiciera en 1998. Asimismo, ninguna selección perteneciente a la región de Norteamérica ha podido jamás consagrarse como campeona del mundo.

El antecedente más reciente de Estados Unidos en un Mundial fue en Qatar 2022, donde su camino terminó al caer ante Países Bajos en los octavos de final. El reto que tienen por delante no solo consiste en vencer a rivales de jerarquía en el campo, sino también en romper con todas las estadísticas desfavorables.