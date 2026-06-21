Mundial 2026: Así fue el emotivo reencuentro entre Vozinha y su madre en Estados Unidos

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El Mundial de 2026 sigue dejando historias que trascienden el terreno de juego, y una de las más conmovedoras tuvo como protagonista al guardameta de Cabo Verde, Vozinha. Luego de convertirse en héroe nacional tras su destacada actuación frente a España en el debut mundialista de su selección, el arquero pudo reencontrarse con su madre, Ana Cândida Évora, en Miami, en una escena que emocionó a aficionados de todo el mundo.

Días antes, Vozinha había confesado entre lágrimas que su madre no pudo estar presente en Atlanta para presenciar uno de los momentos más importantes de su carrera debido a dificultades relacionadas con la obtención del visado y los costos del viaje. Sus declaraciones tuvieron una amplia repercusión internacional y movilizaron gestiones para facilitar su traslado a Estados Unidos.

El esperado abrazo

Finalmente, la madre del arquero logró viajar para acompañar a su hijo durante la cita mundialista. El reencuentro simbolizó años de sacrificio, esfuerzo y apoyo familiar detrás de una trayectoria construida lejos de los grandes reflectores.

Más allá de sus atajadas y del histórico punto conseguido por Cabo Verde en su primera participación mundialista, Vozinha dejó una imagen imborrable: la de un hijo abrazando a su madre después de cumplir el sueño de representar a su país en la máxima competencia del fútbol.