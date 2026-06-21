Cabo Verde llega sin miedo: Busca dar la sorpresa ante la selección uruguaya

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El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito, conocido como 'Bubista', dejó claras las intenciones de su equipo. Durante una reciente conferencia de prensa, el estratega de 56 años afirmó que no vinieron al Mundial solo a participar. Su objetivo principal es competir al máximo nivel en los tres encuentros iniciales.

La meta final de la escuadra africana es histórica y ambiciosa: lograr la clasificación a la siguiente ronda. "Nuestra idea es realmente ser competitivos como equipo y rendir en esos tres partidos", subrayó el director técnico.

Además, destacó la importancia de demostrar valentía y una sólida organización sobre el terreno de juego. Reconoció que el reto es gigante debido al potencial de cada rival, pero prometió salir a jugar sin ningún tipo de miedo para hacer que la clasificación suceda.

Un muro defensivo como estrategia

De cara al trascendental partido de este domingo contra Uruguay, 'Bubista' ya tiene un plan de acción diseñado. La estrategia principal será priorizar el orden táctico y mantenerse "bien armados en defensa". Esta misma fórmula les rindió frutos recientemente, permitiéndoles rescatar un valioso punto frente a España.

El entrenador caboverdiano es plenamente consciente del enorme desafío que representa enfrentar a La Celeste. "Son campeones del mundo y de Sudamérica; considerando la calidad de sus jugadores, el partido es muy importante", analizó. A pesar de la jerarquía, buscarán imponer su propio juego.

Elogios para la trayectoria de Marcelo Bielsa

Más allá del análisis táctico, 'Bubista' aprovechó la ocasión para mostrar su profundo respeto por su homólogo uruguayo. El técnico africano dedicó unas sentidas palabras de admiración hacia la figura de Marcelo Bielsa. Para él, el estratega argentino al mando de Uruguay es "alguien que ha hecho muchísimo por el fútbol".

Enfrentarse a un referente de esa magnitud representa un hito en la carrera del seleccionador de Cabo Verde. Confesó que será "un verdadero placer y un gran honor" poder medirse estratégicamente contra él este domingo. Esta gran admiración refleja la deportividad que enmarca este crucial choque.

Un duelo clave en el Hard Rock Stadium

El majestuoso Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami será el escenario de este emocionante compromiso. Este recinto, con capacidad para albergar a casi 65.000 espectadores, recibirá el encuentro a las 6:00 pm (hora dominicana). Curiosamente, este mismo estadio fue testigo del empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudí.

Actualmente, el Grupo H se encuentra en una situación de máxima paridad tras disputarse la primera jornada. Todos los equipos integrantes del sector suman apenas un punto, lo que eleva la presión competitiva al límite para todos los involucrados.

Por ello, conseguir una victoria en este segundo partido resulta fundamental para acercarse a los dieciseisavos de final. Sin embargo, un triunfo todavía no garantizaría la clasificación matemática automática para ninguna de las escuadras, por lo que cada minuto será vital.