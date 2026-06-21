Mundial 2026: Cody Gakpo hace historia al marcar el gol número 100 de la Copa del Mundo

El delantero neerlandés Cody Mathès Gakpo grabó su nombre con letras doradas en este Mundial durante la jornada del sábado. En medio de la contundente victoria de Países Bajos por 5-1 sobre Suecia, el atacante alcanzó una cifra emblemática.

Al minuto 54, el jugador perforó las redes rivales para ampliar la ventaja de su equipo a 4-1. Esta anotación no fue una más, ya que significó oficialmente el gol número 100 en lo que va del torneo.

Cabe destacar que el certamen, iniciado el 11 de junio, había cerrado su primera ronda con 75 tantos. Las selecciones de Países Bajos y Suecia llegaron a la cancha con un conteo global que se situaba en 96 dianas.

Una aplanadora naranja en el Grupo F

El histórico tanto centenario de Gakpo coronó una brillante actuación individual, completando un doblete tras haber marcado en el minuto 47. Su compañero Brian Brobbey también fue fundamental al facturar dos goles tempraneros antes del descanso.

El conjunto sueco apenas logró maquillar el resultado al descontar en el minuto 59, poco después de la anotación histórica. Este vibrante choque correspondió a la segunda fecha del Grupo F.

La actividad de este sector se complementaría más tarde con el enfrentamiento entre Túnez y Japón. Dicho compromiso estaba programado para disputarse en la ciudad de Monterrey, hacia la medianoche en horario caribeño.

Contraste y resiliencia en Inglaterra

La llegada de Gakpo a este Mundial contrasta ligeramente con su reciente y agridulce temporada defendiendo la camiseta del Liverpool. En la exigente Premier League disputó 36 partidos, donde acumuló siete goles y cinco asistencias.

A pesar de sumar más de 2.700 minutos en el torneo local y marcar en la Champions League, enfrentó momentos difíciles. La afición inglesa llegó a cuestionar sus baches de efectividad y la precisión en el último pase.

Sin embargo, el delantero de 27 años supo lidiar con la inmensa presión que representa jugar en Anfield. Su gran polivalencia para desempeñarse como extremo izquierdo o falso nueve lo mantuvo como una pieza constante en la rotación.

El refugio goleador de la selección

Lejos de las exigencias de su club, Gakpo ha encontrado su mejor versión futbolística representando a la selección de Países Bajos. El atacante brilló intensamente durante la fase de clasificación europea, aportando cuatro tantos fundamentales.

Afortunadamente para su país, el jugador ha logrado trasladar esa letalidad y buen momento al magno evento mundialista. Su histórico doblete ante los suecos reafirma su papel como el referente ofensivo indiscutible de su nación.