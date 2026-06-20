Maikel García le transmite su suerte de campeón a un goleador del Mundial 2026

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Maikel García es el actual MVP del Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo que además ganó con la Selección de Venezuela. Esa suerte de campeón, que todavía se encuentra en su aura, es lo que habría transmitido a uno de los goleadores del Mundial 2026 tras tomarse una foto.

¿De MVP a futuro MVP?

Y es que el grandeliga venezolano estuvo presente durante el entrenamiento de la Selección de Inglaterra, quienes han tomado como sede Kansas City. De hecho, cabe mencionar que en el compromiso del viernes entre los Reales y Cardenales de San Luis, el seleccionador Thomas Tuchel hizo el lanzamiento inicial en el Kauffman Stadium.

Ahora, como previa al choque entre Inglaterra y Ghana del próximo 23 de junio, Maikel García compartió algunos minutos con el futbolista Harry Kane, quien se perfila entre los favoritos para ser tanto goleador del torneo como el posible MVP en caso de que el combinado inglés se titule campeón.