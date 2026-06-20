Mundial 2026: Famosos viven la fiebre del evento deportivo ¡Mira sus fotos!

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo está siendo una cita histórica por su desarrollo en Estados Unidos, México y Canadá, sino también por el fenómeno mediático que ha generado en las gradas.

Los estadios se han convertido en auténticos puntos de encuentro para celebridades de Hollywood, la música y el deporte, elevando cada partido a un espectáculo global más allá del fútbol.

De acuerdo con múltiples coberturas internacionales, nombres como Tom Cruise, David Beckham, Paris Hilton y Stephany Abasali han sido captados disfrutando de distintos encuentros del torneo, convirtiendo las tribunas en una extensión de la alfombra roja de Hollywood.

Estrellas que han disfrutado del Mundial 2026

Entre los rostros más comentados destaca la presencia de la actriz colombiana Sofía Vergara, quien fue vista en el estadio durante el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, compartiendo espacio con otras figuras del entretenimiento internacional.

Por su parte, la mexicana Salma Hayek ha tenido un rol aún más visible dentro del Mundial 2026, participando incluso en la ceremonia de apertura como embajadora del torneo, donde dio la bienvenida a las selecciones participantes en uno de los momentos más simbólicos del inicio del campeonato.

El actor Tom Cruise y el exfutbolista David Beckham se han convertido en dos de las presencias más constantes en los estadios. Ambos fueron vistos juntos en el debut de Estados Unidos frente a Paraguay en Los Ángeles, compartiendo palco y generando una enorme atención mediática.

Beckham, además de su rol como figura global del fútbol, ha sido uno de los invitados más activos del torneo, apareciendo en distintos encuentros junto a su esposa Victoria Beckham.

La lista de famosos no se detiene ahí. También han sido vistos en distintos estadios figuras como Paris Hilton, Ryan Reynolds, Katy Perry, Jay-Z, Leonardo DiCaprio y Owen Wilson, entre otros.

En el caso de Venezuela, la presencia también ha sido destacada. Danny Ocean participó en la apertura del evento deportivo, mientras que otras figuras como Elena Rose, Aigil Gómez, Stephany Abasali, Yuvanna Montalvo, Victoria Abuhazi y más, han sido vistos en las tribunas.