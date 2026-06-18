Maluma se roba las miradas en el Mundial: así vivió el triunfo de Colombia

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El regreso de Colombia a una Copa del Mundo estuvo marcado por la emoción de miles de aficionados que tiñeron de amarillo las tribunas del Estadio Ciudad de México. Entre ellos destacó la presencia de Maluma que no pasó desapercibida.

El artista antioqueño se convirtió rápidamente en uno de los personajes más fotografiados de la jornada. Su aparición provocó aplausos, saludos y numerosas solicitudes de fotografías por parte de los hinchas colombianos que llegaron al histórico escenario para acompañar al equipo.

El artista siguió cada instante del compromiso como un aficionado más, celebrando las jugadas y alentando constantemente a la Tricolor.

Maluma en la fiesta amarilla

La presencia del intérprete de “Hawái” coincidió con una de las imágenes más impactantes de la primera jornada mundialista y fue la auténtica marea amarilla que convirtió las gradas del estadio en territorio colombiano.

Banderas, camisetas, cánticos y tambores acompañaron a una selección que volvió a disputar un Mundial después de ocho años de ausencia. El ambiente fue tan favorable para Colombia que, por momentos, parecía estar jugando en casa.

En medio de esa celebración colectiva, las cámaras captaron repetidamente al reggaetonero cantando y reaccionando a las acciones del partido, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

En su Instagram publicó un carrete de imágenes en el que aparece junto a su hija París quien también viste la camiseta de la selección cafetera al igual que su pareja Susana Gómez, quien está en la dulce espera de su segundo hijo junto al artista.

Además, otros momentos especiales adornaron la publicación que estuvo acompañada de un contundente mensaje: “Equipo ganador”.

La pasión de Maluma por el fútbol viene desde antes

Para quienes siguen la carrera del cantante, su presencia en el estadio no resultó una sorpresa. Mucho antes de convertirse en una estrella global de la música urbana, Juan Luis Londoño Arias, nombre real de Maluma, tuvo una estrecha relación con el fútbol.

Durante su adolescencia formó parte de procesos juveniles vinculados a Atlético Nacional, club del que sigue siendo un reconocido aficionado.

A lo largo de los años ha mantenido una conexión constante con el deporte, asistiendo a partidos de la selección colombiana y compartiendo públicamente su apoyo a la Tricolor en los grandes torneos internacionales.

La fiesta en las tribunas tuvo continuidad sobre el césped. Colombia debutó con una importante victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el Grupo K, un resultado que le permitió comenzar su camino mundialista con el pie derecho.