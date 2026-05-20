Maluma derrite las redes con tierno momento con su hija

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El cantante colombiano Maluma no solo está en pleno disfrute de su nuevo álbum, sino también de la paternidad con su hija París, con quien protagonizó un tierno momento en redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, el intérprete hizo público un divertido instante con su pequeña. En el audiovisual, la niña de dos años jugó con su padre a pintarle las uñas con un esmalte de color rosa.

Usuarios en redes sociales adoraron el encuentro entre padre e hija, dejando comentarios de halagos para ambos. Esta interacción ha dejado entrever la conexión de Maluma con su hija París y lo dispuesto que está para consentir a la niña.

¡Maluma será padre de un varoncito!

En una entrevista para Billboard, compartió detalles sobre esta nueva etapa y confirmó con entusiasmo el sexo del bebé. “Es un niño”, expresó el colombiano, dejando ver la emoción que siente al agrandar su familia y vivir nuevamente la experiencia de la paternidad.

Asimismo, el reggaetonero reveló que hace 5 meses su esposa está esperando a su segundo hijo y explicó la razón por la que decidieron mantener el secreto hasta ahora.

“Primero que todo por la salud en el hogar. Me parecía bonito disfrutarme una gran parte del embarazo sin tener que pensar en otras cosas, sino simplemente estar con mi pareja, en familia”, acotó.