Maluma revela el sexo de su bebé y el tiempo de embarazo de Susana

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Maluma atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal. El cantante colombiano sorprendió a millones de seguidores al confirmar que está esperando su segundo bebé junto a su pareja, Susana Gómez, consolidando así una linda etapa familiar.

La noticia fue compartida el domingo 10 de mayo en planea celebración del Día de las Madres a través de una emotiva publicación en redes sociales, donde el artista aparece junto a Susana y su hija Paris en una fotografía íntima.

Un detalle que llamó la atención del público es que, el antes conocido como ‘Dirty Boy’ no colocó descripción en el post y se limitó a dejar un emoji con el color que podría indicar el sexo de su bebé. Pero, fue en una entrevista con Billboard donde confirmó lo que todos sospechaban.

Maluma confirma el sexo de su segundo retoño

Tras el anuncio inicial, Maluma compartió más detalles sobre esta nueva etapa y confirmó con entusiasmo el sexo del bebé. “Es un niño”, expresó el colombiano, dejando ver la emoción que siente al agrandar su familia y vivir nuevamente la experiencia de la paternidad.

Asimismo, el reggaetonero reveló que, hace 5 meses que su esposa está esperando a su segundo hijo y explicó la razón por la que decidieron mantener el secreto hasta ahora, justo pocos días antes del lanzamiento del álbum que marca el regreso de Maluma.

“Primero que todo por la salud en el hogar. Me parecía bonito disfrutarme una gran parte del embarazo sin tener que pensar en otras cosas, sino simplemente estar con mi pareja, en familia”, acotó.

“Con este bebé, y más sabiendo que es niño, yo ando en una felicidad y un gozo que es muy diferente al primer embarazo”, confesó, tomando en cuenta que, con el pasado, sufrió incluso depresión posparto.

Continúa el legado de la familia

En la misma entrevista, el cantante de “11 PM”, resaltó la alegría que sienten su padre y su abuelo por la llegada de otro varón a la familia, pues, representa mantener vivo el apellido Londoño.

“Esto es muy ancestral, pero mi abuelo y papá están matados porque el apellido va a seguir viviendo en la familia (…) Para mi abuelo eso es súper importante… Para mi familia es muy importante, y si el abuelo está feliz, eso hace que todo el círculo funcione”, dijo emocionado.