Maluma anuncia concierto gratis: fecha, lugar y cómo asistir

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Por motivo del lanzamiento de Loco x Volver, Maluma ofrecerá un concierto gratuito en Colombia para celebrar su nuevo proyecto musical. En esta ocasión, el artista optó por compartir las novedades de su trabajo con todos sus fanáticos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Maluma?

La cita es el 14 de mayo en la Plaza Botero, situada en el centro de Medellín. Si bien el evento es gratuito, las entradas debían solicitarse con tiempo, ya que el aforo es limitado.

Por su parte, habría publicado en redes sociales los requisitos para las personas interesadas, así como información general del concierto: de acuerdo al mapa revelado, cuatro accesos distintos para facilitar la movilidad de los asistentes.

Recomendaciones para el evento

Maluma advirtió a los asistentes usar el Metro de Medellín y otros medios de transporte público para movilizarse, debido a la falta de zonas para estacionar cerca del emblemático lugar.

Prohibido el acceso a: