Mundial 2026: Alemania sella su pase a la siguiente ronda con una remontada agónica ante Costa de Marfil

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Deniz Undav se vistió de héroe este sábado al anotar dos goles decisivos en la segunda mitad. Su brillante actuación permitió a la selección de Alemania vencer por 2-1 a Costa de Marfil en un duelo vibrante. Con este agónico triunfo, el conjunto germano aseguró su esperado pase a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

El momento cumbre del partido llegó en el cuarto minuto de descuento del tiempo reglamentario. Undav recibió un excelente pase de Felix Nmecha justo frente al arco africano. Sin dudarlo, conectó un potente disparo que dejó sin opciones al guardameta Yahia Fofana, consumando así la espectacular remontada alemana.

El primer tanto del delantero había caído en el minuto 68, producto de una gran visión de juego colectiva. Nadiem Amiri lanzó un trazo largo que Kai Havertz dejó pasar inteligentemente entre sus piernas. El balón llegó directo a los pies de Undav, quien no perdonó y lo mandó al fondo de la red rival.

Alemania rompe una racha negativa

Cabe destacar que la eficacia de los cambios estratégicos fue clave para el cuerpo técnico europeo. Tanto Amiri como el goleador Undav habían ingresado al campo de juego apenas ocho minutos antes del empate. Esta victoria representa un enorme alivio para la escuadra cuatro veces campeona del mundo.

Alemania finalmente logra superar las dolorosas eliminaciones en fase de grupos sufridas de forma consecutiva en 2018 y 2022. De hecho, la última vez que los teutones superaron esta etapa fue en 2014, año en el que terminaron levantando el trofeo.

Por su parte, Costa de Marfil sigue persiguiendo su histórica primera clasificación a la fase de eliminación directa. A pesar de este doloroso tropiezo en los minutos finales, los africanos aún mantienen opciones matemáticas de avanzar en el torneo.

La frustración teutona y la ventaja africana

El partido comenzó cuesta arriba para los europeos, quienes vivieron una primera mitad llena de frustraciones y obstáculos. En el minuto 30, el capitán marfileño Franck Kessie se encargó de abrir el marcador para sorpresa de todos los presentes. La jugada nació de un preciso centro de Yan Diomande buscando al atacante Amad Diallo.

Aunque el remate inicial de Diallo fue bloqueado por el defensor alemán Nathaniel Brown, el rebote favoreció a los africanos. El esférico quedó a merced de Kessie, quien remató a placer y sin oposición alguna hacia la esquina izquierda. Este gol obligó a la escuadra alemana a adelantar sus líneas desesperadamente.

Polémicas arbitrales y ausencias destacadas

Antes de la remontada, el arbitraje fue protagonista al anularle dos anotaciones a Alemania durante el complicado primer tiempo. La primera polémica ocurrió en el minuto 21, cuando el portero Fofana introdujo el balón en su propia portería. El tanto fue invalidado porque el mediocampista Aleksander Pavlovic cometió una falta sobre el arquero.

Posteriormente, al minuto 38, un gol de Kai Havertz corrió exactamente con la misma suerte. El silbante detectó un contacto ilegal previo de Jamal Musiala en la construcción de la jugada ofensiva. Estas decisiones mantuvieron la tensión al máximo hasta la explosión goleadora del segundo tiempo.

En otro orden de ideas, el encuentro también estuvo marcado por una ausencia notable en la plantilla marfileña. El delantero Elye Wahi no disputó el partido, a pesar de haber ganado una reciente batalla legal para jugar en Canadá. Wahi se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de apuestas durante su etapa en Francia con el Niza.