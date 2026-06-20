Mundial 2026: Alemania remonta a Costa de Marfil y clasifica a la siguiente ronda

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Alemania ha sellado su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras una sufrida victoria por 2-1 ante Costa de Marfil, en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos.

Bajo la dirección de Julian Nagelsmann, el conjunto germano demostró su histórica capacidad de resiliencia al darle la vuelta a un marcador adverso frente a unos "Elefantes" que dejaron una imagen imponente pero que no supieron capitalizar su dominio.

Los africanos sorprendieron desde los primeros minutos, imponiendo un ritmo físico y vertical que puso en aprietos a la defensa alemana. El premio a su insistencia llegó a través de Franck Kessié, quien abrió el marcador con un disparo certero, desatando la euforia en la grada marfileña.

Durante gran parte del encuentro, Alemania se vio superada por la intensidad y el desborde de los costamarfileños. Los dirigidos por Nagelsmann sufrieron para contener los contragolpes rivales y, en más de una ocasión, la suerte estuvo del lado europeo, evitando que Costa de Marfil ampliara la ventaja que, por méritos en el campo, pudo ser mayor.

Doblete de Undav

Comprendiendo la urgencia de cambiar la dinámica, el seleccionador Julian Nagelsmann ejecutó modificaciones estratégicas clave en la segunda mitad. El ingreso de Deniz Undav al terreno de juego resultó ser el punto de inflexión del encuentro.

Undav, con una frescura ofensiva y una efectividad impecable, se convirtió en el verdugo de la defensa marfileña al anotar un doblete agónico. La capacidad de Alemania para concretar sus oportunidades frente a un rival que perdonó en exceso fue la clave final para inclinar la balanza a su favor.

Con estos tres puntos, Alemania asegura su presencia en la fase de eliminación directa del Mundial 2026, consolidando una clasificación que, aunque sufrida, reafirma su condición de candidato al título. Por su parte, Costa de Marfil deberá buscar su boleto a la siguiente ronda en la última fecha.