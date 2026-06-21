Mundial 2026: Países Bajos rompe récord histórico de la Brasil de Pelé

Suscríbete a nuestros canales

Países Bajos ha inscrito su nombre con letras doradas en los libros de historia del fútbol mundial. Con su goleada a Suecia, el conjunto neerlandés ha alcanzado los 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota en tiempo reglamentario, estableciendo la racha de invicto más larga jamás registrada en la historia de los Mundiales.

Esta marca supera oficialmente el legendario registro que ostentaba la Brasil de Pelé, consolidando al combinado dirigido por Ronald Koeman como una de las escuadras más sólidas y competitivas de la historia reciente del torneo.

La asombrosa racha se remonta a su última caída en la gran final de Sudáfrica 2010 frente a España, desde entonces, el equipo ha mantenido una estabilidad competitiva sin precedentes en la máxima cita del fútbol.

Paso firme hacia los dieciseisavos

Más allá del récord estadístico, la goleada ante el conjunto sueco tiene una importancia capital para sus aspiraciones inmediatas en Estados Unidos/México/Canadá 2026. Con los tres puntos cosechados hoy, Países Bajos deja prácticamente sellada su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

El horizonte para los neerlandeses se presenta despejado, ya que su último compromiso de la fase de grupos será ante una selección de Túnez que ya no cuenta con opciones matemáticas de avanzar, lo que permite al equipo afrontar el cierre de esta etapa con la tranquilidad del trabajo bien hecho.

La "Naranja Mecánica" continúa así su camino, demostrando una madurez táctica y una contundencia goleadora que les confirma, por méritos propios, como uno de los máximos favoritos al título mundial en esta edición.