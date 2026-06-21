Mundial 2026: ¿Está recuperado? Lamine Yamal llega para Arabia Saudita

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En un giro inesperado que ha sacudido la concentración de la Selección Española a pocas horas del encuentro, Lamine Yamal ha sido incluido en el once inicial para enfrentar a Arabia Saudita en el segundo partido del Mundial 2026.

La decisión, tomada por el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente, supone una maniobra de alto riesgo. Durante toda la semana, el estado físico de la estrella azulgrana ha sido la gran incógnita del equipo, tras arrastrar molestias musculares que le impedían ejercitarse al 100% con el resto de sus compañeros.

Fuentes cercanas a la expedición española confirmaban hasta hace pocas horas que los servicios médicos recomendaban cautela, existiendo serias dudas sobre su participación en el partido de hoy. Sin embargo, la urgencia tras el inesperado empate en el debut ante Cabo Verde ha cambiado drásticamente los planes del staff técnico.

Con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos para enderezar el rumbo y encarrilar la clasificación a los dieciesavos de final, la dirección técnica ha decidido arriesgar. La presencia de Lamine Yamal, jugador diferencial capaz de romper cualquier esquema defensivo, se considera indispensable para superar el bloque sólido que se espera del conjunto saudí.

El estadio aguarda ahora para ver si esta apuesta táctica, que prioriza el resultado inmediato sobre la progresión física del jugador, dará sus frutos en un partido que se ha convertido en una auténtica final anticipada para las aspiraciones de España en esta Copa del Mundo.