Mundial 2026: Leyendas de Ecuador explotan contra Sebastián Beccacece

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La participación de la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo 2026 atraviesa su momento más crítico. Tras cosechar resultados decepcionantes, el proyecto deportivo encabezado por el seleccionador Sebastián Beccacece ha quedado bajo la lupa, desatando una oleada de críticas sin precedentes por parte de históricos referentes de la "Tri".

En las últimas horas, Jefferson Montero y Felipe Caicedo, figuras emblemáticas y exinternacionales que defendieron los colores ecuatorianos en grandes citas, han alzado la voz para exigir una reestructuración inmediata en el banquillo.

A través de declaraciones contundentes tras el último empate del equipo ante Curazao, los exjugadores no han escatimado en calificativos hacia el estratega.

Explotan contra Beccacece

El malestar de los ídolos ecuatorianos responde a la percepción de estancamiento de una plantilla que, sobre el papel, cuenta con los nombres más talentosos de la historia reciente del país.

"¡Deja de vender humo y renuncia a La Tri! Ten un poco de dignidad, Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol con una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia".

La postura de los exjugadores es clara. Ecuador requiere un golpe de timón inmediato si desea rescatar sus opciones en el torneo. "La Tri necesita un cambio urgente y gente que realmente sienta estos colores", afirmaron.

El ambiente en la concentración ecuatoriana es de máxima tensión mientras el cuerpo técnico intenta gestionar este aluvión de críticas externas, mientras la afición se divide ante la incertidumbre de un proceso mundialista que, hasta el momento, no ha logrado cumplir con las altas expectativas depositadas en este grupo de futbolistas.