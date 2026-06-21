Mundial 2026: España impone su poderío y deja atrás las críticas

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La Selección Española ha firmado una victoria contundente este sábado, al imponerse por 4-0 ante Arabia Saudita en un duelo crucial por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Con este resultado, el equipo dirigido por Luis de la Fuente disipa las dudas surgidas tras el debut y se reencuentra con su mejor versión futbolística. Desde el pitido inicial, España mostró una actitud renovada, dominando el ritmo del juego y mostrando una eficacia ofensiva que no se vio en la primera fecha.

La apuesta táctica de incluir a Lamine Yamal en el once inicial resultó determinante, ya que la joven estrella azulgrana no solo aportó desequilibrio, sino que fue el encargado de abrir el marcador, inyectando confianza inmediata a todo el grupo.

La noche de Oyarzabal

Tras el tanto inicial, la superioridad española se tradujo en un monólogo sobre el terreno de juego. Mikel Oyarzabal se erigió como la gran figura del encuentro al anotar un doblete que terminó por sentenciar cualquier esperanza saudí.

La goleada se redondeó con un autogol de Tambaki, quien, bajo la presión constante de la ofensiva española, terminó introduciendo el balón en su propia portería. Este triunfo es vital para las aspiraciones de la "Roja", que suma sus primeros tres puntos y recupera la moral necesaria para afrontar el tramo decisivo de esta Copa del Mundo.

El equipo ha demostrado que, pese a las dificultades físicas que arrastraban algunos de sus integrantes, la profundidad de la plantilla y el compromiso colectivo son innegociables. Con este marcador, España se coloca en una posición óptima de cara a la última jornada de la fase de grupos, donde buscará sellar definitivamente su pase a la siguiente ronda.