Goles y récords: Mikel Oyarzabal se consolida como el gran artillero de La Roja

En su segundo partido de esta Copa del Mundo, Mikel Oyarzabal demostró que su instinto frente al arco sigue intacto. Tras perderse el torneo de Qatar debido a una grave lesión de rodilla, el número 21 vuelve a brillar.

En su debut ante Cabo Verde sufrió el atasco del equipo y apenas tocó el balón durante la primera media hora. Sin embargo, frente a Arabia Saudí logró reencontrarse con las redes, reafirmando su enorme peso en el esquema ofensivo.

A la altura de los históricos

Con sus recientes anotaciones ante el conjunto saudí, el delantero de la Real Sociedad reanudó una racha impresionante. Anteriormente, había logrado marcar en seis encuentros consecutivos con España, igualando marcas de David Villa, Pirri y Fernando Hierro.

Su partido frente a la escuadra de Cabo Verde frenó temporalmente un registro arrollador que mantenía desde el mes de octubre. Pese a ese breve tropiezo, el atacante demostró que su puntería se mantiene fina y constante.

Escalando en la tabla de goleadores

Al disputar su encuentro número 55 como internacional, Oyarzabal elevó su cuenta personal a la destacada cifra de 27 tantos. Este logro le permitió superar a Emilio Butragueño, quien registró 26 dianas en 69 partidos disputados con La Roja.

Actualmente, el jugador vasco comparte el octavo puesto de la clasificación histórica de goleadores junto a Fernando Morientes. Su próximo gran objetivo será alcanzar a Fernando Hierro, que ostenta 29 goles en su palmarés nacional.

La pieza clave de Luis de la Fuente

El rendimiento de Oyarzabal bajo el mando del seleccionador Luis de la Fuente ha sido sencillamente extraordinario y determinante. De sus 27 goles internacionales, 20 han llegado durante este ciclo; sumando además 15 tantos y siete asistencias recientemente.

Tras rozar el hat-trick mundialista con un remate al travesaño, el entrenador decidió ser prudente y proteger a su estrella. Pensando en el duro choque venidero ante Uruguay, optó por darle descanso y envió al campo a Ferran Torres.