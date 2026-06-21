Conceição defiende el juego colectivo de Portugal: "No tenemos necesidad de pasarle el balón"

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El reciente empate 1-1 entre Portugal y la República Democrática del Congo en su debut mundialista ha generado un intenso debate. Cristiano Ronaldo fue el centro de las críticas tras una actuación que muchos consideraron discreta y desconectada del resto del equipo. Durante el encuentro, el astro de 41 años registró apenas 25 toques de balón. Esto reavivó las dudas sobre si su presencia como titular absoluto representa una carga en esta etapa de su carrera.

Sin presión para buscar al capitán

Ante los cuestionamientos, el extremo Francisco Conceição salió en defensa de la dinámica interna del equipo. En declaraciones a la cadena ESPN, el jugador aclaró que la plantilla no siente ninguna directriz que les exija pasarle el balón obligatoriamente a Ronaldo.

"No tenemos esa necesidad ni esa obligación", afirmó de manera tajante el atacante.

Sin embargo, aprovechó para elogiar la inigualable capacidad goleadora que sigue caracterizando a su veterano compañero.

El instinto colectivo por encima de los nombres

El actual futbolista de la Juventus explicó que las decisiones dentro del terreno de juego se basan estrictamente en el instinto y en el beneficio grupal. Su objetivo principal es siempre asistir al compañero que se encuentre mejor posicionado para anotar, sin importar de quién se trate.

Conceição recalcó que Ronaldo está en la concentración de la Copa del Mundo para sumar y ayudar, tal como lo hace cualquier otro miembro del conjunto luso.

Confianza plena para el próximo reto

La selección portuguesa se prepara para su próximo desafío en el Grupo K, donde se medirá ante la escuadra de Uzbekistán. A pesar del bajo rendimiento inicial, se anticipa que Cristiano Ronaldo conservará su lugar en el once titular. El técnico Roberto Martínez ya defendió su decisión de mantener al atacante durante los 90 minutos del partido inaugural, demostrando su respaldo total hacia el jugador.

Para finalizar, Conceição destacó la incansable ética de trabajo de su capitán, calificándolo como un ejemplo a seguir por su exitosa trayectoria. "A sus 41 años, sigue demostrando un hambre insaciable de ganar y entrena como si fuera su última sesión", concluyó. Esta mentalidad competitiva es lo que sigue inspirando a la nueva generación de futbolistas portugueses en esta justa mundialista.