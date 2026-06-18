El futuro de Raphinha en el Barcelona estaría en el aire

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El futuro de Raphinha peligra en el FC Barcelona. Sí, esa es la frase que puede concluirse con las más recientes informaciones que han tenido fuerza en España, mientras el delantero está disputando el Mundial 2026 con Brasil.

Desde medios catalanes, ligados el cuadro culé hablan claro de una situación: Al extremo lo quieren en Arabia Saudita y no como un deseo más. Uno de los capitanes azulgranas se habría metido como un objetivo fundamental de un protagonista en este país, Al-Hilal.

Y lo quieren no como un fichaje para otros años, sino para que la próxima temporada ya pueda vestir esos colores. En el diario Sport apuntaron que ya se dieron los primeros acercamientos con el futbolista.

Eso sí, por lo pronto el delantero está únicamente concentrado con la selección brasileña en el Mundial 2026 y quiere tener la mente pueda en lo que pueda dibujar con la 'canarinha'.

Raphinha no cierra la puerta

Desde el mismo Sport detallan que el 'Rapha' no cerró la puerta a estos acercamientos y ha estado dispuesto a escuchar el ofrecimiento y los puntos de la oferta que la entidad árabe le ha puesto sobre la mesa.

Incluso, lo más relevante, sobre que su futuro podría no estar asegurado como jugador azulgrana para el siguiente, se puede observar en la información compartida este martes el portal brasileño GE, del grupo Globo.

Desde el medio brasilero, el mismo extremo blaugrana ha pedido al club saudí a esperar unas semanas para poder conversar sobre estos detalles, una vez la Copa del Mundo ya no sea el centro de su atención.

En el pasado el propio Al Hilal ya quiso a Raphinha, según el propio GE, en ese momento le garantizaban una cifra impresionante de 185 millones de euros en salarios durante cuatro años de contrato, pero optó por confiar en el naciente proyecto de Hansi Flick.