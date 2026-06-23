Mundial 2026: Mbappé es el más rápido en llegar a esta cifra de goles en mundiales

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Kylian Mbappé no se cansa de anotar con la selección de Francia y en la reciente jornada sumó un nuevo doblete, para acercarse nuevamente a Lionel Messi en la lista de máximos goleadores históricos del Mundial y ser el primero en lograr una cifra importante de tantos.

La selección de los galos goleó 3-0 a Irak en la segunda jornada del presente torneo con los dos del delantero del Real Madrid y la daga protagonizada por Ousmane Dembelé.

Doblete de Mbappé:

El primer tanto de la "Tortuga" llegó al minuto 14 tras recibir un pase de Olisé y sacar un potente remate desde afuera dela área con la pierna zurda que fue indetenible para el guardameta, a pesar de haber desviado el esférico.

Mientras que en el segundo, el "Zancudo" aprovechó un error garrafal en la salida desde el fondo de Irak, para robar el balón e inmediatamente asistir a Mbappé, quien definió sin problema al minuto 54.

Mbappé es el más joven en llegar a 16 goles

Lo de Mbappé en mundiales es realmente sorprendente y aunque Lionel Messi también marcó dos tantos en la jornada para convertirse en el máximo goleador histórico en el evento internacional (18), lo cierto es que Kylian viene detrás sin perderle pisada.

De hecho, con este doblete llegó a cuatro goles en este Mundial y a 16 de por vida con la misma cantidad de duelos disputados (16), convirtiéndose en el futbolista más joven en llegar a esa notable cifra, según el dato compartido por Míster Chip.

Jugadores con 16 o más goles y sus juegos disputados en Copas del Mundo: