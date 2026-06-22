Tensión y fútbol: el avance de Irán en el Mundial eclipsado por la política

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La selección de Irán dio un paso firme el domingo en su avance dentro de la Copa del Mundo. Sin embargo, su éxito deportivo pasó rápidamente a un segundo plano. Una vez más, las controversias extradeportivas y diplomáticas dominaron por completo la conversación.

Polémicas migratorias y cruce de acusaciones

Antes del pitazo inicial, el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, encendió la polémica. Aseguró que Irán intentó ingresar a territorio estadounidense a personas vinculadas directamente con la Guardia Revolucionaria.

Según declaró Mullin a Fox News, las selecciones suelen viajar con unas 120 personas, pero a Irán solo se le aprobaron 53 visados. Afirmó que los individuos rechazados no formaban parte de la delegación deportiva habitual del país.

La federación iraní de fútbol rechazó estas declaraciones mediante un contundente comunicado oficial. Calificó las acusaciones del secretario como una "mentira flagrante e innegable" sin ningún tipo de fundamento.

Para las autoridades iraníes, estas afirmaciones son un claro intento de encubrir un trato discriminatorio. Denuncian que las restricciones son injustificadas y que la política internacional está saboteando su participación.

Quejas formales y la mirada en lo deportivo

Esta situación se enmarca en un contexto geopolítico sumamente complejo y delicado. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, había sugerido recientemente una oportunidad para "pasar página" durante las conversaciones de paz en Suiza.

No obstante, la realidad del equipo asiático ha estado marcada por traslados extenuantes e inconvenientes logísticos. Los jugadores y el cuerpo técnico denunciaron el desgaste por los constantes viajes entre México y Tucson, Arizona.

Además, sufrieron la prohibición de acceso para varios miembros esenciales de su personal. Ante la suma de estos obstáculos, la federación iraní anunció que presentará una queja formal ante la FIFA.

El jugador Alireza Jahanbakhsh pidió igualdad de condiciones, recordando que solo exigen el mismo trato que los otros 47 equipos del torneo. Aclaró que el enfoque del plantel es recuperarse y viajar a Seattle para enfrentar a Egipto.

Afición dividida y contrastes en la frontera

En las inmediaciones del estadio cercano a Los Ángeles, el ambiente reflejaba la polarización del momento. Los hinchas iraníes mostraron posturas encontradas sobre el trato que ha recibido el equipo.

Para algunos fanáticos, los constantes traslados a México para poder entrenar representaron una clara e injusta desventaja competitiva. Sin embargo, otros seguidores que acompañaron a la selección hasta Tijuana celebraron tener un acceso más íntimo a los jugadores.

El estadounidense Gerald Martínez, desde Tucson, decidió apoyar a Irán junto a su hijo como muestra de solidaridad. Señaló que el equipo merecía ser bienvenido en su ciudad y lamentó las trabas impuestas a la delegación.

Por su parte, Shamira Ghaemmaghami, residente local de origen iraní, hizo un llamado a la unidad. "El deporte y la política no deben mezclarse; ambos bandos se esforzaron mucho para llegar aquí", reflexionó la aficionada.

Protestas y simbolismo en las gradas

La tensión se mantuvo palpable tanto dentro como fuera del recinto deportivo. Unos cientos de manifestantes se congregaron en los exteriores del estadio para protestar activamente contra el gobierno de Teherán.

Estas manifestaciones fueron menos multitudinarias que en el debut, en parte gracias a un mayor dispositivo de seguridad. Aun así, un periodista observó cómo un aficionado era subido a una ambulancia tras enzarzarse en una pelea.

Al finalizar el partido, un asistente fue detenido tras intentar saltar al campo de juego. Este individuo llevaba puesta una camiseta con la bandera prerrevolucionaria, un símbolo que marcó fuerte presencia en las gradas.

El león y el sol dorados, anteriores a la Revolución de 1979, rivalizaron en visibilidad con la bandera oficial. Arman Sharif, un manifestante en Los Ángeles, lo resumió afirmando que ven a los jugadores como aliados del gobierno, por lo que apoyan siempre "al equipo rival".