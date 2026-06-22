Mundial 2026: ¡GOAT! Lionel Messi se convierte en el máximo goleador del torneo

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La leyenda de Lionel Messi continúa escribiendo páginas doradas en el deporte. El capitán de la Selección Argentina se ha consolidado oficialmente como el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, tras igualar y ahora superar el registro histórico de 16 goles que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

El hito comenzó a gestarse durante la primera jornada del Mundial 2026, donde la "Pulga" protagonizó una actuación magistral frente a Argelia. Con un espectacular hat-trick, el astro rosarino alcanzó los 16 tantos, igualando la marca que Klose mantenía desde el año 2014.

En la segunda jornada de la fase de grupos, Messi celebró con una gran definición que dejó sin opciones al guardameta austriaco. De esta forma, se quitó la espinita, ya que minutos antes había fallado un penal.

Mundial de récord

Esta cifra, lograda en su sexta participación mundialista (un récord inédito compartido con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa), confirma la vigencia y el impacto determinante del jugador argentino.

Con este registro, Lionel Messi supera a otros históricos como Ronaldo Nazario, Gerd Müller y Kylian Mbappé en la tabla de goleadores históricos del torneo masculino.

El impacto del jugador del Inter Miami en el presente certamen ha sido inmediato, liderando a Argentina en la defensa de su título mundial y reafirmando su estatus como el jugador más influyente de la última era.

El delantero ya tiene la mira puesta en su próximo desafío (ante Jordania), con la posibilidad de establecer una cifra récord en solitario durante el desarrollo de la fase de grupos y las instancias eliminatorias del Mundial 2026.