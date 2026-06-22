Mundial 2026: Julián Álvarez sobre su futuro, "Lo mejor es una transferencia"

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Todavía no se sabe cuál será el destino final de Julián Álvarez, pero lo que sí es cierto es que no continuará en el Atlético de Madrid y fue el mismo delantero, quien se encargó de afirmar que pidió ser tranferido de equipo.

Desde hace varios meses se habla de varias ofertas que desean y han hecho algunos clubes por la "Araña". Por ende, tras el triunfo de Argentina 2-0 sobre Austria le consultaron sobre su futuro.

Julián Álvarez confirma que dejará al Atlético de Madrid

Tras concluir el compromiso, el portal ESPN le preguntó de forma directa y el delantero, contestó: "Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme o hacerme el loco".

A eso añadió: "Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar y lo mejor para todos es una transferencia", no antes sin dar un dardo final, "Quiero cumplir mi sueño".

¿Cuál será el destino de Julián Álvarez?

Desde que surgieron los rumores de un posible cambio de Julián Álvarez son varias las oncenas que han mostrado su interés en el argentino. Entre ellas el París Saint Germain, el Barcelona e incluso, algunos rumores lo vinculan al Real Madrid.

No obstante, la mayoría considera que cuando habla de cumplir se refiere a jugar en el club azulgrana. Lo cierto que eso se verá más adelante, pero lo seguro es que para la próxima temporada, La "Araña" vestirá nuevos colores.