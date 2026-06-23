Mundial 2026: Kylian Mbappé ya es histórico y es el segundo goleador en Copas del Mundo

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El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ya puede ufanarse de ser la edición en la que se están firmando varios hitos. El más reciente tiene como protagonista a Kylian Mbappé, que fue el gran líder de Francia, que ganó su partido ante Irak 3-0 por el Grupo I.

El delantero galo fue el encargado de anotar dos de los tres goles de los suyos, unas dianas que lo siguieron añadiendo aún más en la historia de las Copas del Mundo.

Justamente, porque 'Kiki' con su doblete llegó a los 16 tantos en el máximo torneo de selecciones, una cifra que le permite ahora ser el segundo más anotador en la historia del certamen, igualado con el exdelantero alemán, Miroslav Klose.

Lo particular de este logro del atacante es que el número de tantos lo firmó en la misma cantidad de partidos disputados a lo largo de los mundiales, siendo esta la tercera edición en la que dice presente.

Mundial 2026: Messi es el único delante de Mbappé

Con la victoria ante los iraquíes el combinado dirigido por Didier Deschamps se garantizó su avance a la siguiente instancia de esta edición mundialista y con Mbappé a la cabeza se mantienen por el objetivo que se plantearon al llegar al torneo.

Ahora, el atacante del Real Madrid solo está a un gol de quedar en solitario en esa segunda plaza de goleadores y el único que lo supera es Lionel Messi, quien anotó también un doblete en la jornada ante Austria y llegó a los 18, para convertirse en el líder de la estadística.

El siguiente duelo de Argentina y la posibilidad de Messi para seguir subiendo esa cifra será el sábado 27 de junio ante el combinado de Jordania por el Grupo J, mientras Francia tendrá el siguiente partido y la opción de Mbappé el viernes 26 contra Noruega, para definir el liderato.