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Real Madrid vs Barcelona: El Clásico se vivirá en la batalla del Golden Boy

La carrera por el Golden Boy ha encendido la mecha de la rivalidad histórica, entre Real Madrid vs Barcelona con un capítulo más

Por

Jeferson Palacin
Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 12:16 pm
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Real Madrid vs Barcelona: El Clásico se vivirá en la batalla del Golden Boy
Guerra Real Madrid vs Barcelona en el Golden Boy 2026 - Meridiano

El Golden Boy es uno de los trofeos más prestigiosos del fútbol. Un título para esos jugadores menores de 21 años que están en un nivel superlativo. Para la edición 2026 se presenta una guerra abierta entre Real Madrid vs Barcelona con sus jóvenes figuras.

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En este selecto listado destacan con luz propia el defensa central del Barcelona, Pau Cubarsí, y la joya ofensiva del Real Madrid, Endrick. Ambos encabezan las mejores opciones para quedarse con el codiciado galardón internacional que premia el talento juvenil.

La batalla del El Clásico se vivirá en un escenario diferente, esta vez por un trofeo que es importante para los futbolistas jóvenes. El prestigio al ganarlo es alto y es una manera de reconocer el inicio de sus carreras. En esa línea, habrá una guerra importante en las votaciones.

Lista oficial de los candidatos a ganar el Golden Boy 2026

Entre la lista de jugadores destacan 3 jugadores del FC Barcelona y dos del Real Madrid. Dos de los mejores equipos del mundo en la actualidad. También está el campeón de la última UEFA Champions League Zaire-Emery del PSG y Lennart Karl, la joven promesa alemana del Bayern Múnich.

Lista de los candidatos al Golden Boy 2026:

  1. Pau Cubarsí (FC Barcelona)

  2. Endrick (Real Madrid)

  3. Yan Diomande (Real Madrid)

  4. Marc Bernal (FC Barcelona)

  5. Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

  6. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

  7. Luka Vušković (Brighton)

  8. Victor Froholdt (Porto)

  9. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

  10. Rayan (Bournemouth)

  11. Jorrel Hato (Chelsea)

  12. Lennart Karl (Bayern Múnich)

  13. Estêvão (Chelsea)

  14. Junior Kroupi (Bournemouth)

  15. Gianluca Prestianni (Benfica)

  16. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

  17. Saïd El Mala (Colonia)

  18. Jon Martín (Real Sociedad)

  19. Kerim Alajbegović (Juventus)

  20. Finn Jeltsch (Stuttgart)

Wild Cards / Menciones especiales:

  1. Charalampos Kostoulas (Brighton)
  2. Joane Gadou (Borussia Dortmund)
  3. Franco Mastantuono (Fiorentina)
  4. Rodrigo Mora (Roma)
  5. Xavi Espart (Barcelona)

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