Real Madrid blinda a Kylian Mbappé ante campaña de acoso

Kylian Mbappé se lesionó en el duelo entre Francia vs Turquía del 25 de septiembre. Un juego donde marcó, se resintió de la rodilla y fue cambiado por precaución. En ese contexto los medios han atacado al delantero por no cuidarse y el Real Madrid huele a campaña de acoso.

Mbappé se lesionó en la victoria 1-0 de Francia contra Turquía. Fue diagnosticado con hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Le dieron mucho reposo, mientras baja la inflamación para luego atenderlo mediante el fisioterapeuta del Real Madrid.

El problema es que Kylian fue visto con su novia Ester Expósito saliendo de una disco el pasado fin de semana en París. Una situación que los medios de comunicación tildaron de irresponsable al jugador. Algo que el equipo blanco no quiso permitir y denunció una campaña de acoso.

L'Équipe resaltó que el Real Madrid considera a medios de comunicación y aficionado en una campaña difamatoria contra Mbappé. Además señalaron que el viaje a París fue aprobado y su condición no le permite entrenar en Valdebebas; todo ha sido acordado entre servicios médicos y cuerpo técnico.

Nike monetizó con Kylian Mbappé tras el Derbi de Madrid

Nike es una de las empresas más importantes en indumentaria deportiva. Sin ir muy lejos es una de las dos marcas más importantes a nivel de fútbol y su vinculación con Kylian Mbappé era absoluta. Sin embargo, el francés cambió a On, marca suiza con un polémico gesto en el Derbi.

Mbappé en el último juego entre Atlético de Madrid vs Real Madrid tuvo un gesto polémico: tapó todo lo relacionado a Nike en sus botines. Esto por haber anunciado antes su vinculación con la marca On; sin embargo la empresa americana aprovecho el hack y explotó su marketing.

La respuesta de Nike fue simple, pero contundente: puso a la venta el mismo estilo de botín que usó Kylian contra el Atlético para mantenerse vigente en la conversación y vender una edición especial de los últimos tacos usados por el atacante francés con la marca americana.