España saca a Pau Cubarsí de la convocatoria: ¿Cuál es la razón?

La selección de España volverá a la acción este sábado 3 de octubre en la UEFA Nations League para medirse a su similar de República Checa. Precisamente, en el marco de este encuentro se dio una información que llamó poderosamente la atención sobre un pilar de la zaga: Pau Cubarsí.

El zaguero del FC Barcelona fue descartado para la convocatoria de este encuentro por el técnico Luis de la Fuente, dejando la lista de 23 efectivos para el encuentro.

Su ausencia en el listado llamó de inmediato las alarmas y se iniciaron cualquier tipo de especulaciones sobre si se trataba de algún hecho relacionado con lesiones.

Lo cierto es que parte de la propia prensa española ha salido al paso a todo esto y ha aclarado la presunta razón por la que el estratega tomó la decisión.

¿Por qué quedó Pau Cubarsí fuera de la convocatoria?

Explica el diario Sport que la medida guardaría relación únicamente con el objetivo de darle descanso al defensor de 19 años de edad.

De hecho, explica el mismo medio catalán que Luis de la Fuente lo reservará para este encuentro con el plan de darle ingreso en la próxima presentación española, programada para el martes 6 de octubre ante Croacia.

No obstante, el defensor no fue el único en quedar fuera de la convocatoria para el duelo contra Chequia, porque Carlos Espí también compartió este mismo destino.

Eso sí, contrario a lo de Pau Cubarsí, el delantero no estaría dentro del listado por el poco tiempo que tiene dentro de los entrenamientos, tomando en cuenta que en las horas más recientes tomó el lugar que abandonó Ferrán Torres por lesión.