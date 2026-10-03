UEFA Nations League: Mira el hermoso golazo candidato a Puskás de Michael Olise

Michael Olise es un hombre de pocas palabras porque todo lo que tiene que decir, lo expresa dentro del campo de juego con el balón en los pies y este viernes, volvió a dejar una muestra de genialidad, con un golazo que debe ser, al menos, candidato al Premio Puskás en la Nations League.

El jugador perteneciente al Bayern Munich en clubes fue quien le dio el triunfo a la oncena francesa en la fecha anterior tras venir del banco y en esta ocasión, los puso adelante con una verdadera obra de arte.

El golazo de Michael Olise

Los "Galos" empataron 1-1 contra la selección italiana y ese tanto llegó al minuto 55 por la vía del tiro libre. Olisé tomó distancia en una pelota parada que estaba bastante cerca del área.

Cuando todos esperaban que le pegara directo, primero corrió Cherki, le dio una "pisadita" al balón, dejándoselo servido a Olise, que la metió dentro de la portería por encima de la barrera y pegando en el travesaño superior de manera magistral, mostrando una precisión espectacular con su pie nuevamente y protagonizando el mejor tanto de la jornada, sin duda.

¿Cómo queda Francia con esta igualdad en el grupo A?

Con esa igualdad, Francia mantiene el invicto, dejando su registro en dos triunfos y un empate, para ocupar el primer puesto del grupo A, solamente un punto por encima de Bélgica (6).

A Bélgica le sigue Italia con cuatro puntos y el grupo lo cierra Turquía sin puntos.