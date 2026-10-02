Portugal mueve ficha para recuperar a Cristiano

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) busca bajar la tensión con Cristiano Ronaldo después de su salida de la concentración y prepara un nuevo acercamiento con el capitán portugués.

La intención del organismo pasa por propiciar una reunión la próxima semana, una vez finalicen los compromisos de la selección, siempre que el delantero acepte el encuentro. El objetivo es acercar posiciones y evitar que el episodio termine con una ruptura definitiva entre el histórico atacante y el combinado nacional.

Jorge Jesus entra en la ecuación

El seleccionador Jorge Jesus también forma parte de los planes de la Federación. La posible reunión busca poner frente a frente a ambas partes y abrir una vía para recuperar una relación cordial después de los acontecimientos de los últimos días.

La tensión aumenta después de que Cristiano abandona la concentración tras la polémica que surge a raíz de su ausencia ante Noruega y las diferencias con el entrenador. Posteriormente, CR7 deja claro que más adelante explica las razones de su decisión y reafirma su vínculo con la selección portuguesa.

Un cierre que Portugal quiere evitar

La FPF tampoco quiere que una carrera internacional marcada por récords y títulos termine de forma abrupta. Por eso, la dirigencia busca una salida que permita recomponer el vínculo y, si las partes llegan a un acuerdo, darle a Cristiano un cierre acorde con su trayectoria en la selección.

El propio futbolista mantiene abierta la puerta al diálogo. Tras su salida, asegura que llegará el momento de explicar su versión y desea suerte a Portugal y a sus compañeros. Ahora, la próxima reunión puede convertirse en el primer paso para dejar atrás la crisis.