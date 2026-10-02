Futbol Internacional

La última función: Messi llega con su familia a Rosario para unirse a la selección de Argentina

El futbolista anunció su retiro del combinado nacional el pasado 31 de de agosto 

Por

Wandor Dumont
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 11:07 am
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La última función: Messi llega con su familia a Rosario para unirse a la selección de Argentina

La mañana de este viernes 2 de octubre Lionel Messi llegó a la comunidad de Rosario para unirse a la selección de Argentina que se medirá contra Benín para disputar el próximo martes en el estadio de River Plate su último partido con la Albiceleste.

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