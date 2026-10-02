La última función: Messi llega con su familia a Rosario para unirse a la selección de Argentina

La mañana de este viernes 2 de octubre Lionel Messi llegó a la comunidad de Rosario para unirse a la selección de Argentina que se medirá contra Benín para disputar el próximo martes en el estadio de River Plate su último partido con la Albiceleste. NOTAS RELACIONADAS Farándula - Anne Hathaway revela cómo Lionel Messi ayudó a su hijo a hacer un nuevo amigo Fútbol Internacional - Scaloni confesó la decisión tomada sobre el dorsal '10' que dejará Lionel Messi MLS - Lionel Messi hace historia con Inter Miami: llega a 76 goles de tiro libre y acecha un récord En desarrollo Tag de notas messi Argentina