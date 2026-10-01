Lionel Messi solo queda a la espera de un último requisito supeditado al Consejo Superior de Deportes

Lionel Messi es noticia ahora mismo y no precisamente por lo que mejor saber hacer, que es jugar fútbol, sino porque su nombre es tendencia por el nuevo paso que ha dado dentro del balompié y que lo relaciona nuevamente con España.

Todo esto se trata de que el CD Eldense ha compartido un comunicado, en el que anunció oficialmente la adquisición de la entidad por el que para muchos es considerado como el mejor jugador de la historia.

La institución se afanó de sacar pecho de que su nuevo propietario es "una de las figuras más importantes de la historia del deporte" , que se añadiría a la estructura con "visión a largo plazo".

Lionel Messi a la espera de un requisito

Leo ahora sigue avisando a lo que probablemente se dedicará una vez cuelgue los botines como jugador profesional. La adquisición de la entidad fundada en 1921 solo estaría a la espera de un requisito.

El mismo CD Eldense comentó que "la transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD", justamente que se apegue a lo establecido en la Ley del Deporte en España.

Sin embargo, ese asunto no debería representar mayor complejidad, menos ahora que el club ya lo hizo oficial y las reacciones no para de darse en el mundo del fútbol. El espacio que terminará de dar el visto bueno y donde queda supeditado todo es el Consejo Superior de Deportes.

Con todo esto, solo queda también esperar a ver si el propio Lionel Messi expresa alguna declaración sobre esta operación que lo ha puesto en el foco mediático por lo representativo de su figura.