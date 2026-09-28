Lionel Messi hace historia con Inter Miami: llega a 76 goles de tiro libre y acecha un récord

Lionel Messi volvió a deslumbrar a los fanáticos con una obra de arte a balón parado vistiendo la camiseta del Inter de Miami. Con 931 anotaciones en su carrera profesional, el '10' se coloca a tan solo dos festejos de igualar la marca histórica de tiros libres.

​Un nuevo capítulo en la leyenda de Lionel Messi

​El genio de Rosario continúa reescribiendo los libros de historia del fútbol mundial. En una nueva jornada vistiendo los colores del Inter de Miami, Lionel Messi volvió a hacer gala de su técnica al ejecutar un tiro libre magistral que terminó en el fondo de las redes.

​Esta nueva anotación no solo sirvió para hacer vibrar a los aficionados del conjunto rosado, sino que impulsó al rosarino hacia una cifra monumental: 931 goles oficiales a lo largo de su carrera deportiva profesional.

​La carrera por el récord de tiros libres: a la caza de Marcelinho Carioca

​Con esta ejecución, el especialista argentino ha sumado su gol número 76 de tiro libre directo. Esta impresionante marca ubica al rosarino en el Olimpo de los mejores cobradores en la historia del balompié internacional, dejándolo a tan solo dos conquistas de alcanzar la cifra mítica del exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca.

​Analistas y periodistas deportivos celebraron el logro en redes sociales. El comunicador Pablo Giralt destacó el impacto de este hito al recordar que Messi se encuentra a "dos del récord de Marcelinho Carioca".