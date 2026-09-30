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Anne Hathaway revela cómo Lionel Messi ayudó a su hijo a hacer un nuevo amigo

Durante la promoción de la cinta “Verity”, protagonizada junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett, la actriz expuso la admiración de sus pequeños por el astro argentino

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Kleimar Reina
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 03:08 pm
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Anne Hathaway revela cómo Lionel Messi ayudó a su hijo a hacer un nuevo amigo
Anne Hathaway y Lionel Messi / Cortesía

La estrella de cine Anne Hathaway contó una tierna anécdota que tiene como protagonistas a su hijo y a Lionel Messi, quien sirvió como puente para entablar una nueva amistad.

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Durante la promoción de la cinta “Verity”, protagonizada junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett, la actriz expuso la admiración de sus pequeños por el astro argentino y su conexión con el país sudamericano.

Messi, el puente hacia una nueva amistad

Según su relato, Messi ayudó a uno de sus hijos a acercarse a un jovencito de su edad en una actividad extracurricular; la dificultad para hacer nuevas conexiones permitió a Hathaway intervenir para romper el hielo.

“¿Te gusta Messi?”, preguntó la protagonista de “El diablo viste a la moda”, a lo que el menor respondió que sí y su hijo también expresó su admiración por el futbolista: “Me encanta Messi”. Fue así como lograron conectar.

“Los chicos pueden ser tímidos alrededor de otros. Y son solo niños. No saben de qué hablar”, reflexionó.

Anne Hathaway habla de la “magia”

Anne Hathaway habló de la “magia” que significa Lionel: “Sí, lo es. Es un puente hacia tantas cosas. Un puente para tantas cosas maravillosas”, dijo.

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