La actriz Anne Hathaway anuncia su tercer embarazo

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La mañana de este viernes 19 de junio la actriz estadounidense Anne Hathaway reveló que se encuentra en la dulce espera, por tercera vez. Fue a través de Instagram que la protagonista de “El diario de la princesa”, anunció la bonita noticia presumiendo su pancita.

Revelación de la noticia

Hathaway estaba muy sonriente con un vestido en color blanco, cabello suelto y poco maquillaje, posando con emoción por la futura llegada de su tercer hijo.

La actriz dará la bienvenida al bebé con la estable relación que tiene con Adam Shulman, padre de sus primeros dos hijos, Jonathan y Jack, de 10 y 6 años respectivamente.

Medios de entretenimiento estadounidense ya habían estado especulando del embarazo de la artista de 43 años, por las fotografías de ella disfrutando de unas vacaciones familiares en la Riviera Francesa.

“Bebé, soy tuyo”, es el mensaje con el cual Hathaway acompañó la publicación que en cuestión de minutos se llenó de comentarios de felicitaciones por parte de sus 41,9 millones de seguidores en Instagram.

El clip fue acompañado por el tema “Baby I’m Yours” de la cantante estadounidense Barbara Lewis.

Vida familiar

Fue en el año 2012 que la actriz se casó con el empresario Adam Shulman, en una bonita ceremonia realizada en la costa de California.

En el 2016 la pareja recibió a su primer retoño llamado Jonathan Shulman. Mientras, que Jack, nació en noviembre del 2019.