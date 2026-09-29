Scaloni confesó la decisión tomada sobre el dorsal '10' que dejará Lionel Messi

Para este jueves 1 de octubre la selección Argentina volverá a ver acción, en un compromiso amistoso que será su primer careo luego de la final de la Copa del Mundo. Este duelo de la 'albiceleste' ante Bolivia reviste ciertas particularidades, como la que anunció el propio DT Lionel Scaloni sobre Lionel Messi.

Leo no estará disponible para este encuentro y la duda sobre quien utilizaría el histórico dorsal '10' llegó a la mismísima rueda de prensa del estratega de la selección.

Scaloni confesó que ese número no lo heredará nadie de momento y ningún futbolista lo portará para el compromiso ante los bolivianos. De hecho, el jugador volverá a vestirlo en su partido de despedida ante Benín el próximo 7 de octubre.

Lionel Scaloni y su confesión sobre el '10' de Lionel Messi

El entrenador albiceleste reconoció que la discusión sobre un heredero de ese dorsal aún no está puesta sobre la mesa por lo que representa.

“Hasta que sea el partido de Leo no le daremos la 10 a nadie. A partir de ahí veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que conlleva”, dijo.

Estos asuntos revisten una importancia mayúscula dentro de la idiosincrasia argentina, sobre todo, después de que ese número lo inmortalizaran jugadores como Diego Armando Maradona y el propio Leo.

La hoja de ruta supone que en Argentina se tomarán todo el tiempo del mundo para decidir el nombre del jugador que esté preparado para cargar con la presión de portar el dorsal que dejará Lionel Messi con la selección.