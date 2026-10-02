Carlos Sosa se codea con los mejores del mundo

Carlos Sosa atraviesa uno de los momentos más destacados de su temporada. El mediocampista del Deportivo Táchira apareció en la cima del ranking de rendimiento de Sofascore correspondiente a septiembre, con una valoración promedio de 8,32, registro que lo coloca por delante de varias figuras de renombre internacional.

La distinción llega en medio de un mes de gran producción para el dorsal 10 aurinegro, quien se convirtió en una pieza determinante para el conjunto tachirense tanto en la generación de juego como en el último tercio de la cancha.

Un septiembre de números destacados

Sosa disputó cinco partidos durante septiembre, con dos goles y cuatro asistencias, de acuerdo con los datos mostrados en la gráfica de Sofascore.

A ese aporte ofensivo se suman 23 pases clave, un promedio de 1,60 regates completados por partido y 4,80 duelos ganados por encuentro. Sus calificaciones también reflejan su regularidad: obtuvo 9,9 ante Deportivo La Guaira, 8,5 frente a Zamora, 9,7 contra Rayo Zuliano, 7,0 ante Estudiantes y 6,5 frente a Academia Puerto Cabello.

Su promedio mensual alcanzó 8,32, cifra que explica su presencia en lo más alto de la clasificación elaborada por la plataforma.

El cerebro del ataque aurinegro

El rendimiento de Sosa no se limita a sus goles. Su principal influencia aparece en la construcción ofensiva del Táchira, donde actúa como enlace y participa en la elaboración de las principales ocasiones del equipo.

Uno de sus partidos más destacados llegó ante La Guaira, en el triunfo 4-2 del conjunto andino. Sosa marcó uno de los tantos y entregó dos asistencias, una de ellas para Rodrigo Pollero y otra para Alex Woiski. La propia Liga FUTVE destacó su papel como el principal conductor de las acciones ofensivas del cuadro tachirense.

Un aporte que trasciende septiembre

Los números de Sosa también reflejan su peso en la campaña del Deportivo Táchira. En 2026 suma 31 partidos, cuatro goles y 12 asistencias entre todas las competiciones, según los registros de Ceroacero. En la Liga FUTVE acumula 26 apariciones, cuatro tantos y 10 asistencias.

El mediocampista, además, mantiene contrato con el Táchira hasta diciembre de 2027 y luce el número 10 del conjunto aurinegro. Sofascore registra una valoración mensual de 8,3 para septiembre, después de meses con promedios inferiores durante el año.

Sosa, protagonista del momento del Táchira

Con goles, asistencias y una participación constante en la generación ofensiva, Carlos Sosa se consolidó como uno de los nombres propios del Deportivo Táchira en este tramo de la temporada.

Su actuación ante La Guaira, donde intervino directamente en tres de los cuatro goles del equipo, resume el impacto que tuvo durante un septiembre que ahora queda respaldado por la valoración de Sofascore.