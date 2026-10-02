Nations League: Francia 1 vs 1 Italia | ¡Bestial Donnarumma! El muro azzurro que mantuvo el empate

La Nations League continuó con su transitar. En esta fecha FIFA extra larga, presenciamos una nueva jornada de grandes compromisos. En esta oportunidad tuvimos Francia e Italia quienes se miedieron en el tercer compromiso de su grupo. Además este fue el debut de Zidane como seleccionador galo de local.
Primer tiempo
0' Inicia el compromiso con una Italia que se planta a lo defensivo
3' Francia se apodera del balón. Italia busca salir a la contra
8' Moise Kean falla el primero para los de Mancini
11' Los galos recuperan nuevamente el balón, pero sigue sin generar peligro
17' Italia logra apaciguar un poco el dominio francés
21' Tiro libre peligroso para los francéses
22' Travesaño para Francia que ya empieza a merecer el primero
30' Olise es el más peligroso y sigue retando a Donnarumma
37' Primera gran atajada de Donnarumma frente a Dembélé
39' Frattesi en el suelo remata y se desvía en un defensa galo, casi el primero de Italia
40' Anulan gol a Moise Kean
43' Frattesi remata al arco pero se va muy desviado
45' FIN DE LA PRIMERA PARTE
SEGUNDO TIEMPO
48' Donnarumma se convierte en la figura con una doble atajada
49' Otra atajada de Donnarumma sobre Olise. Francia ya merece el primero
53' Golazo de Olise, que rompe el cerco de Donnarumma
59' Francia sigue dominando el balón e Italia quiere salir a la contra
67' Bastoni marca tras un error francés en salida
70' Italia se encierra y Francia otra vez se encuentra con Donnarumma
75' Rabiot remata y el disparo se va apenas desviado
80' Moise Kean estuvo a nada de marcar. Gran atajada en el aire de Maignan
83' Camavinga le pega de fuera de área y casi hace un golazo ¿El problema? Donnarumma
84' Tiro libre peligroso para Italia
90' Gianluigi Donnarumma vuelve a volar en el área y salvar a Italia
90' Se jugará hasta el 94
94' FINAL DEL JUEGO