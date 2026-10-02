Nations League: Francia 1 vs 1 Italia | ¡Bestial Donnarumma! El muro azzurro que mantuvo el empate

La Nations League continuó con su transitar. En esta fecha FIFA extra larga, presenciamos una nueva jornada de grandes compromisos. En esta oportunidad tuvimos Francia e Italia quienes se miedieron en el tercer compromiso de su grupo. Además este fue el debut de Zidane como seleccionador galo de local.

Primer tiempo

0' Inicia el compromiso con una Italia que se planta a lo defensivo

3' Francia se apodera del balón. Italia busca salir a la contra

8' Moise Kean falla el primero para los de Mancini

11' Los galos recuperan nuevamente el balón, pero sigue sin generar peligro

17' Italia logra apaciguar un poco el dominio francés

21' Tiro libre peligroso para los francéses

22' Travesaño para Francia que ya empieza a merecer el primero

30' Olise es el más peligroso y sigue retando a Donnarumma

37' Primera gran atajada de Donnarumma frente a Dembélé

39' Frattesi en el suelo remata y se desvía en un defensa galo, casi el primero de Italia

40' Anulan gol a Moise Kean

43' Frattesi remata al arco pero se va muy desviado

45' FIN DE LA PRIMERA PARTE

SEGUNDO TIEMPO

48' Donnarumma se convierte en la figura con una doble atajada

49' Otra atajada de Donnarumma sobre Olise. Francia ya merece el primero

53' Golazo de Olise, que rompe el cerco de Donnarumma

59' Francia sigue dominando el balón e Italia quiere salir a la contra

67' Bastoni marca tras un error francés en salida

70' Italia se encierra y Francia otra vez se encuentra con Donnarumma

75' Rabiot remata y el disparo se va apenas desviado

80' Moise Kean estuvo a nada de marcar. Gran atajada en el aire de Maignan

83' Camavinga le pega de fuera de área y casi hace un golazo ¿El problema? Donnarumma

84' Tiro libre peligroso para Italia

90' Gianluigi Donnarumma vuelve a volar en el área y salvar a Italia

90' Se jugará hasta el 94

94' FINAL DEL JUEGO

Alineación Francia

Alineación Italia