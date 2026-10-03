Liga FUTVE Kids enciende la pasión del fútbol menor: ¡Así quedan definidos los grupos!

La Liga FUTVE Kids tiene todo listo para la inauguración de la segunda edición, llena de pasión, goles y grandes momentos para el semillero del fútbol venezolano. Las instalaciones de la Universidad Metropolitana (UNIMET) albergan el desfile de apertura junto a seis encuentros de exhibición que marcan el comienzo formal del torneo.
La cita es a las 3:30pm y contará con la transmisión en vivo de Meridiano Televisión para llevar cada jugada directo a todos los fanáticos.
Formación del Grupo A
Las jóvenes promesas quedan divididas en dos zonas de altísimo nivel competitivo. El primer grupo reúne a los siguientes contendientes:
- Soccer Training Guanare
- ESG
- Silbones de Guanarito
- Portuguesa Futsal
- Chicos Sonrisa FC
Integrantes del Grupo B
El segundo bloque promete emociones constantes en cada jornada con la participación de:
- Academia de Fútbol Menor Canario FC (Araure)
- Lanceros de Ospino FC
- Academia Peyo Lucena
- Academia de Fútbol Guanare
- Academia Materiales Acarigua FC
El sueño por la gloria comienza
Con los grupos definidos y la ilusión a tope, los pequeños futbolistas salen a defender sus colores con deportividad, disciplina y la mira puesta en el título.