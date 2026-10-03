Liga FUTVE Kids enciende la pasión del fútbol menor: ¡Así quedan definidos los grupos!

La Liga FUTVE Kids tiene todo listo para la inauguración de la segunda edición, llena de pasión, goles y grandes momentos para el semillero del fútbol venezolano. Las instalaciones de la Universidad Metropolitana (UNIMET) albergan el desfile de apertura junto a seis encuentros de exhibición que marcan el comienzo formal del torneo.

La cita es a las 3:30pm y contará con la transmisión en vivo de Meridiano Televisión para llevar cada jugada directo a todos los fanáticos.

Formación del Grupo A

Las jóvenes promesas quedan divididas en dos zonas de altísimo nivel competitivo. El primer grupo reúne a los siguientes contendientes:

Soccer Training Guanare

ESG

Silbones de Guanarito

Portuguesa Futsal

Chicos Sonrisa FC

Integrantes del Grupo B

El segundo bloque promete emociones constantes en cada jornada con la participación de:

Academia de Fútbol Menor Canario FC (Araure)

Lanceros de Ospino FC

Academia Peyo Lucena

Academia de Fútbol Guanare

Academia Materiales Acarigua FC

El sueño por la gloria comienza

Con los grupos definidos y la ilusión a tope, los pequeños futbolistas salen a defender sus colores con deportividad, disciplina y la mira puesta en el título.