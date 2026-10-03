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Liga FUTVE Kids enciende la pasión del fútbol menor: ¡Así quedan definidos los grupos!

La fiesta infantil abre el telón este sábado con transmisión especial por Meridiano

Por

Yennifer Daniela Arias
Sabado, 03 de octubre de 2026 a las 11:06 am
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Liga FUTVE Kids enciende la pasión del fútbol menor: ¡Así quedan definidos los grupos!
FOTO: Liga Futve Kids

La Liga FUTVE Kids tiene todo listo para la inauguración de la segunda edición, llena de pasión, goles y grandes momentos para el semillero del fútbol venezolano. Las instalaciones de la Universidad Metropolitana (UNIMET) albergan el desfile de apertura junto a seis encuentros de exhibición que marcan el comienzo formal del torneo.

La cita es a las 3:30pm y contará con la transmisión en vivo de Meridiano Televisión para llevar cada jugada directo a todos los fanáticos.

Formación del Grupo A

Las jóvenes promesas quedan divididas en dos zonas de altísimo nivel competitivo. El primer grupo reúne a los siguientes contendientes:  

  • Soccer Training Guanare  
  • ESG  
  • Silbones de Guanarito  
  • Portuguesa Futsal  
  • Chicos Sonrisa FC

Integrantes del Grupo B

El segundo bloque promete emociones constantes en cada jornada con la participación de:  

  • Academia de Fútbol Menor Canario FC (Araure)  
  • Lanceros de Ospino FC  
  • Academia Peyo Lucena  
  • Academia de Fútbol Guanare  
  • Academia Materiales Acarigua FC

El sueño por la gloria comienza

Con los grupos definidos y la ilusión a tope, los pequeños futbolistas salen a defender sus colores con deportividad, disciplina y la mira puesta en el título. 

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