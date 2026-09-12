Beéle vuelve a Caracas para armar el “Borondo” con sus fanáticos venezolanos

Beéle vuelve a Venezuela y esta vez prepara una noche de música urbana, sonidos caribeños y mucha energía. El cantante colombiano, uno de los nombres que más ha crecido dentro de la escena latina, llegará a Caracas con su gira “Borondo: Detone y Abandone Tour”, una propuesta con la que promete reencontrarse con sus fanáticos venezolanos.

El regreso ocurre en un momento especialmente importante para la carrera del reggaetonero, quien ha conseguido convertir sus fusiones de ritmos urbanos, afrobeat, dancehall y sonidos caribeños en una fórmula que conecta rápidamente con el público latinoamericano.

Beéle prepara una noche de éxitos en Caracas

Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, llegará dispuesto a recorrer las canciones que han marcado su ascenso internacional. Entre ellas destacan “Loco”, tema con el que comenzó a llamar la atención del público desde 2019, además de “Inolvidable”, uno de sus éxitos más reconocidos.

A su repertorio se suman canciones como “La Plena”, “Vagabundo”, “Mi Refe”, “Sobelove” y “Frente al Mar”, temas que forman parte de la etapa más reciente del artista y que han ayudado a consolidar su identidad dentro de la música urbana.

La propuesta de su actual gira busca precisamente llevar al escenario esa mezcla entre sonidos tropicales, sensualidad, baile y una energía que caracteriza las presentaciones del barranquillero.

La cita está prevista para el 6 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de Caracas, bajo la producción de F.C. Producciones, empresa que ya ha estado detrás de anteriores presentaciones del artista en territorio venezolano.

¿Dónde comprar las entradas?

Los seguidores venezolanos que quieran disfrutar del concierto podrán adquirir sus entradas a través de TuEntradaWeb, plataforma anunciada para la venta de los boletos. Los precios de las entradas son los siguientes:

Preferencial: $50

Platinum: $99

VIP: $154

Palco izquierdo y derecho: $275

BOX: $550

La relación de Beéle con Venezuela comenzó en diciembre de 2024, cuando se presentó por primera vez en el país junto a Justin Quiles durante el “Party Flavor”, realizado en la terraza del CCCT de Caracas. Aquella presentación marcó su debut en territorio venezolano.

La respuesta del público fue suficiente para que el colombiano regresara pocos meses después. En 2025 ofreció presentaciones en Valencia, Barquisimeto y La Guaira, incluyendo el espectáculo “Frente al Mar” en Camurí Chico.