Barcelona tiene información sobre los problemas musculares de Raphinha

El parón de selecciones siempre deja informaciones de todo tipo, pero en esta oportunidad toca hablar de un aspecto negativo y es el de las lesiones, que al Barcelona le generaron una alarma en uno de sus mejores jugadores en el inicio de la temporada: Raphinha.

El brasilero había sido convocado por la selección de Brasil para los amistosos de la fecha FIFA ante el seleccionado de Australia. Siendo uno de los referentes de la actual 'canarinha', era evidente que su lugar en el once era más que probable.

Pues bien, el delantero en medio de todo lo que iba del andar con su selección tuvo que abandonar la concentración por molestias, que llevaron las manos a la cabeza en los predios culés.

Ahora ya se conocería el alcance de lo ocurrido con el brasilero y si la situación lo dejaría fuera de algún partido con el conjunto azulgrana.

El estado de la situación con Raphinha

'Rapha' siendo uno de los puntos más altos del equipo blaugrana en este inicio de campaña generó la preocupación normal en la afición y a lo interno del club.

Pero lo cierto es que el cuadro culé podría respirar tranquilo con el estado de su atacante, porque las pruebas realizadas descartan que sus problemas musculares hayan sido graves.

Así al menos lo contó el periodista Alfredo Martínez, que suele estar muy bien informado de la actualidad de la institución y de lo que ocurre a lo interno.

El mismo comunicador detalló que Raphinha podrá estar disponible para Barcelona en su regreso a la acción, previsto para este sábado 10 de octubre en LaLiga de España contra el Getafe.