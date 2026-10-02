Operación Despojo: El Real Madrid acude a la UEFA  para arrebatarle las Ligas del 'caso Negreira' al Barcelona

El conflicto por el 'caso Negreira' ha alcanzado una escala sin precedentes en el fútbol europeo. El Real Madrid ha presentado formalmente un megainforme de 50.000 páginas ante la UEFA, con el objetivo explícito de que el organismo rector sancione al FC Barcelona y le sean retirados los nueve títulos de Liga obtenidos por el conjunto azulgrana entre los años 2001 y 2018.

Según información revelada por el Diario AS, el club blanco ha decidido acudir directamente a las instancias de Nyon (Suiza) debido a que varios de los hechos e infracciones investigados ya han prescrito en el marco de la justicia deportiva española, imposibilitando sanciones de ese calibre a nivel nacional.

El fondo del asunto: Millonarios pagos bajo la lupa

El caso se centra en las investigaciones sobre los pagos realizados por la entidad barcelonista a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Entre 2001 y 2018, el Barcelona habría abonado una cifra estimada entre los 7,3 y los 8,4 millones de euros. Los pagos cesaron justamente en 2018, coincidiendo con la salida de Negreira de la Real Federación Española de Fútbol.

Mientras que el FC Barcelona sostiene que los desembolsos respondían a una consultoría técnica legítima para elaborar informes arbitrales destinados al cuerpo técnico, la Fiscalía mantiene abierta una causa por presunta corrupción deportiva. De acuerdo con las actuaciones, Negreira llegó a declarar ante la Agencia Tributaria que dichos pagos tenían como finalidad asegurar que el club no sufriera arbitrajes en contra y garantizar así la "neutralidad".

La contundente postura del Real Madrid ante la UEFA

A través de un comunicado oficial publicado en su página web, el Real Madrid confirmó el envío del voluminoso dossier y la postura del club respecto a la integridad de las competiciones:

«La UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid CF y la continuación de la investigación sobre los pagos que el FC Barcelona ha realizado durante los últimos veinte años al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.»

El comunicado blanco incide en que la documentación aportada contiene «pruebas sobre hechos muy graves que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral». Asimismo, la entidad madrileña ha instado al máximo organismo europeo a acelerar las pesquisas para llegar a una resolución ejemplar:

«El Real Madrid considera esencial que, una vez que la UEFA haya recibido esta documentación, la investigación continúe lo antes posible hasta una conclusión completa y que los organismos competentes adopten las decisiones correspondientes en función de la gravedad de los hechos probados.»

La búsqueda de justicia deportiva e integridad

Con este movimiento estratégico, el Real Madrid no solo busca la restitución de lo que considera un perjuicio deportivo directo durante casi dos décadas, sino también marcar un precedente en el fútbol continental. La entidad ha reafirmado que mantendrá una colaboración activa con la UEFA para esclarecer actuaciones que rompen con los principios rectores del juego limpio, la transparencia y la integridad que deben prevalecer en el deporte europeo.

El balón está ahora en el tejado de la UEFA, cuya resolución sobre este voluminoso expediente podría reescribir el palmarés del fútbol español.