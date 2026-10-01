Nations League: Portugal 2-1 Dinamarca | Final de una primera parte de lujo

Tercer compromiso de la Nations League para portugueses y daneses. Un choque que marca el primer compromiso de Portugal desde la salida del astro luso, Cristiano Ronaldo

Primer tiempo

0' Los equipos salen al campo. Portugal de Jorge Jesus ya vive su primer compromiso sin Cristiano Ronaldo

3' El equipo escandinavo maneja los hilos del compromiso, pero aún no le pega al arco

7' Casi marca el primero Dinamarca, pero Diego Costa salva a los lusos

9' Primer tiro de esquina para los portugueses, gracias a un desborde de Rafael Leao

12' Gol de Cancelo. Se adelanta Portugal tras una gran acción solitaria del lateral que terminó picandola

15' Portugal se muestra más tranquilo y sale a presionar alto.

17' Los daneses siguen con la posesión en el juego y mete peligro a Diogo Costa

21' Primera gran ocasión para el nuevo "7" de Portugal. Rafael Leao le pega y ataja muy bien Hermansen

23' Damsgaard anota un golazo con comba y se empata el duelo

25' El delantero portugues Goncalo Ramos marca su segundo tanto en la Nations League. Portugal recupera la ventaja

31' Casi marca un golazo Nuno Mendes, después de una gran actuación individual.

34' Nuevo remate para Portugal. Neves prueba desde fuera del área

40' Nueva combinación entre Leao y Ramos casi termina en el tercero de Portugal. El juego sigue de alta intensidad

43' Damary es derribado por Cancelo. Tiro libre peligroso para Dinamarca

45' DESCANSO

Segundo tiempo

Alineación de Portugal

Alineación de Dinamarca