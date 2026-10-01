FC Barcelona responde al Real Madrid sobre el caso Negreira

El caso Negreira vuelve a generar tensión en las últimas horas entre los dos grandes del fútbol español. El Real Madrid presentó documentación ante la UEFA relacionada con el expediente que investiga al FC Barcelona.

Ante esta situación, el Barcelona decidió pronunciarse y ofrecer su versión sobre el estado actual de la investigación, como era de esperarse. El conjunto catalán sostiene que no existe un expediente nuevo ni se ha producido una reapertura, ya que el procedimiento iniciado por la UEFA en 2023 continúa abierto.

FC Barcelona - Real Madrid – UEFA - Caso Negreira

El actual campeón de LaLiga explicó que la UEFA puso el expediente en manos de dos investigadores en 2023. Desde entonces, según la entidad, sus representantes han colaborado con el proceso y han respondido a las solicitudes realizadas por los responsables de la investigación.

La principal precisión del Barcelona tiene que ver con la documentación enviada por el Real Madrid. El club considera que el material será estudiado dentro del procedimiento que ya estaba activo, por lo que no debe existir un nuevo reinicio.

Por el momento, el Barcelona afirma que no ha recibido nuevas solicitudes de información por parte de los investigadores. Tampoco, según su comunicado, se le ha trasladado formalmente la documentación que el Real Madrid habría presentado ante el organismo europeo.

La UEFA, mientras tanto, confirmó la recepción de los documentos y señaló que serán analizados por los responsables del expediente.

En definitiva, el nuevo episodio entre FC Barcelona y Real Madrid queda pendiente de las decisiones que puedan adoptar los investigadores europeos. Por ahora, la documentación presentada será objeto de análisis y dará mucho de qué hablar en los próximos días.