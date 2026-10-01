Crisis en la Casa Blanca: el Real Madrid firma el peor arranque de su historia en la EuroLiga

El inicio de la travesía europea para el Real Madrid se ha transformado en un verdadero quebradero de cabeza. La reciente y dolorosa derrota sufrida ante el Hapoel Tel Aviv 98-102 no solo expuso severas grietas en la dinámica de juego del conjunto blanco, sino que dejó una cifra inédita e incómoda en los registros del club: el peor arranque de temporada en toda la historia de la entidad dentro de la EuroLiga.

El tropezón internacional encendió de inmediato las alarmas en el seno de la plantilla y la directiva. Tras quedarse sin títulos en la contienda anterior, la ratificación y continuidad del técnico Sergio Scariolo al frente del banquillo buscaba devolverle la estabilidad y el peso competitivo al proyecto; sin embargo, las sensaciones sobre el tabloncillo en estas primeras de cambio distan mucho de los objetivos trazados.

Grietas defensivas y falta de respuesta

El tropiezo ante la escuadra israelí dejó al descubierto serias desconexiones en la rotación defensiva y momentos de evidente colapso ofensivo en los minutos de mayor exigencia. A pesar de contar con piezas de jerarquía internacional en la plantilla, el engranaje colectivo no ha logrado sostener la consistencia necesaria para cerrar los compromisos ante rivales de alta intensidad.

Esta racha negativa inicial coloca al Madrid en una posición atípica dentro de la tabla de clasificación, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones tácticas de emergencia para frenar la sangría de puntos y evitar que la distancia con la parte alta de la tabla se vuelva inalcanzable de forma prematura.

Con el calendario europeo apretando y el margen de error reducido al mínimo, la presión sobre el vestuario madridista alcanza niveles máximos. La afición y el entorno exigen un golpe de efecto inmediato que restablezca el rumbo tanto en el certamen continental como en el frente local, en medio de un inicio de curso que no da tregua y que exige recuperar la identidad ganadora de la franquicia cuanto antes.