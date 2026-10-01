La UEFA mueve ficha en el caso Negreira tras recibir nuevos documentos del Real Madrid

La UEFA confirmó este jueves que recibió del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación que mantiene abierta sobre el FC Barcelona por el denominado caso Negreira. El organismo europeo señaló que sus inspectores de Ética y Disciplina también tienen acceso a este nuevo material, que será analizado como parte de la revisión que continúa en marcha.

El movimiento supone un nuevo capítulo en un expediente que investiga los pagos realizados durante años por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. El Real Madrid ya había presentado en junio un escrito ante los órganos disciplinarios de la UEFA y anunció entonces que aportaría documentación que, según su propia interpretación, reforzaba sus argumentos sobre el caso.

UEFA mantiene investigación sobre caso Negreira

Tras conocer la comunicación de la UEFA, el Real Madrid volvió a pronunciarse y pidió que la investigación avance con la máxima celeridad hasta alcanzar una conclusión. El club aseguró que el material entregado contiene documentación y evidencias que, a su juicio, afectan a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral, además de confirmar que continuará colaborando con el organismo europeo.

La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el llamado 'caso Negreira')", mencionó la UEFA en su comunicado.

Por ahora, la UEFA no ha anunciado ninguna sanción contra el Barcelona ni una conclusión definitiva sobre el caso. Su comunicado se limita a confirmar la recepción de los nuevos documentos y que estos serán evaluados por sus inspectores dentro de la revisión en curso. Por tanto, el siguiente paso será conocer las conclusiones de los órganos disciplinarios de la UEFA después de analizar todo el material incorporado al expediente.