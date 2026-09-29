Roma vs. Barcelona: Las culés buscan mantener su racha imparable en la Champions

La UEFA Women's Champions League atestigua un choque entre dos dinámicas competitivas cuando la AS Roma reciba al FC Barcelona en la fase de grupos. Las catalanas llegan con una racha de diez victorias consecutivas y un promedio cercano a los cuatro goles por partido, mientras que las locales buscan apoyarse en su orden defensivo para competir frente al vigentes campeón continental.

Dinámica de las plantillas e historial directo

El dominio histórico reciente pertenece al Barcelona, equipo que ha obtenido el triunfo en los tres enfrentamientos previos entre ambas instituciones con un balance global de 10 goles a favor y solo 1 en contra. El antecedente más cercano terminó con una victoria culé por 4-0.

A pesar de la superioridad visitante, la Roma ostenta una notable solidez en su feudo. El conjunto italiano registra siete victorias en sus últimos diez compromisos, concediendo apenas 0,5 goles por encuentro en ese tramo. Dicha consistencia defensiva les ha permitido cubrir el hándicap (+2.5) en 29 partidos consecutivos.

AS Roma: Con tres victorias en sus últimos cinco partidos, la escuadra romana basa su propuesta en mantener el bloque compacto y minimizar los espacios en área propia.

FC Barcelona: Mantiene una efectividad plena con victorias ante rivales de peso. No obstante, cuando actúa fuera de casa, el equipo suele marcar menos de 4.5 goles en 7 de sus últimas 8 salidas.

Claves tácticas del compromiso

El plan de juego del Barcelona estará orientado a la posesión territorial constante y a la presión alta. Por su parte, la Roma intentará reducir el ritmo ofensivo de las visitantes para evitar marcadores abultados, apoyándose en una zaga que ha permitido menos de 4.5 goles en 11 de sus últimos 12 compromisos.

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Aunque el favoritismo del Barcelona es claro, la capacidad de la Roma para competir ajustadamente en torneos continentales y la tendencia blaugrana de dosificar su ataque como visitante perfilan un marcador moderado.

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Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González